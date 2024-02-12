Первый заместитель губернатора Липецкой области Александр Рябченко провел встречу с 50 ведущими спортсменами региона. Они стали участниками игры #РоссияХочуЗдесьЖить, разработанной правительством региона и студентами РАНХиГС. Выполняя задания, они продумывали программу по решению демографических проблем, улучшению и развитию Липецкой области, определяли приоритетные сферы развития страны и региона и планировали бюджет на развитие каждой из них. А еще узнали интересные факты о России.

«Игра затрагивает важные темы для каждого гражданина России, позволяет шире взглянуть на процессы, происходящие в стране», – отметил Александр Рябченко.

Проект является продолжением игры #Хочуздесьжить, демонстрирующей роль Липецкой области в развитии России.

Победу в игре одержала команда во главе с мастером спорта по дзюдо, золотым медалистом чемпионата мира по дзюдо среди военнослужащих Дмитрием Якушевым. Спортсмены предложили аналог «Пушкинской карты» для многодетных семей, дополнительные льготы на покупку квартиры и отцовский капитал.

«Мы заинтересованы во взаимодействии с молодежью, от которой ждем конструктивных предложений, как сделать жизнь лучше. Их мнение важно, потому что мы хотим создать такие условия, чтобы они с радостью выбирали регион для учебы, работы, создавали здесь семьи и чувствовали себя счастливыми», – не раз отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.