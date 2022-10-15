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Липчане завоевали титул чемпионов России по радиосвязи на коротких волнах 2022 года. Окончательные итоги «заочной» части очно-заочного чемпионата России по радиосвязи на коротких волнах подвела главная судейская коллегия.

В подгруппе радиостанций с несколькими операторами липчане Виктор Рочев (RG5G), Андрей Соколов (R3GG) и Вадим Крыжановский (RN3GQ), работая в составе команды радиостанции RA5G регионального отделения Союза радиолюбителей России по Липецкой области, заняли первое место с большим отрывом от соперников. Тренирует липчан почетный радист России, спортивный судья Всероссийской категории по радиоспорту, главный специалист регионального отделения ДОСААФ России Липецкой области Игорь Мазаев (UA3GGO).

Пристальное внимание вопросам пропаганды здорового образа жизни, обеспечения условий для занятий физкультурой и спортом в регионе уделяет правительство Липецкой области под руководством Игоря Артамонова.

«Спорт и массовая физическая культура определяют становление молодого поколения и формируют здоровье нации. Массовость – основа всех наших спортивных достижений. В Липецкой области жители любого возраста могут выбрать вид спорта по своему желанию», – подчеркивает губернатор Игорь Артамонов.