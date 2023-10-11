Команда Липецкой областной организации ВОИ приняла участие во Всероссийском физкультурно-спортивном фестивале «Сочи-2023». Более 400 спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата из 53 регионов России сражались за победу в настольном теннисе, легкой атлетике, пауэрлифтинге, дартсе, плавании, пулевой стрельбе и быстрых шахматах. Спортсмены Липецкой областной организации ВОИ завоевали пять медалей.

Золотую медаль в настольном теннисе получил Александр Литовкин. Павел Шматов занял второе место в легкой атлетике на дистанции 100 метров. Награда Павла, инвалида-колясочника – результат силы воли и 15-летних регулярных занятий спортом. Еще одну серебряную медаль он завоевал в соревнованиях по рекреационно-адаптивному спорту (настольные спортивные игры), который проходил в рамках фестиваля.

Бронзовые медали получила Жанна Полоскина в дартсе и Владимир Лазуткин в пулевой стрельбе. В общекомандном зачете команда Липецкой областной организации ВОИ заняла 19 место. «Поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья – одна из важнейших задач правительства области. Мы стремимся, чтобы все без исключения жители региона могли улучшить качество жизни и получить необходимые навыки для активной социальной адаптации», – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.