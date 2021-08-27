Медали престижных соревнований завоевали липецкие спортсмены. Воспитанница Липецкой областной спортивной школы олимпийского резерва Кристина Королёва завоевала бронзовую медаль на турнире «Гран-При Будапешт 2021». Наша прыгунья в высоту показала результат 1,88 метра. Первое место у Марии Вукович из Черногории, второе – у Карины Демидик из Беларуси.

Несколько медалей привезли юные липецкие дзюдоисты с V открытого Всероссийского лично-командного турнира по дзюдо памяти соревнований наши спортсмены завоевали два первых места и два вторых. Золото у Акима Зотова и Арины Сорокиной, серебро у Дарьи Перевозчиковой и Дарьи Денисовой, сообщает региональное управление физической культуры и спорта.

«Радует, что липецкие спортсмены добиваются высоких результатов на престижных турнирах. Наша задача – сделать спорт доступным каждому жителю области, особенно молодёжи», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.