Липчане завоевали семь медалей на Кубке России по савату и всероссийском турнире «Серебряная перчатка» памяти судьи международной категории Анатолия Мостова, которые проходили в Санкт-Петербурге. В соревнованиях приняли участие спортсмены из более двадцати регионов. Липецкую область представили воспитанники детско-юношеской спортшколы Данкова.

В итоге бронзовым призёром Кубка России стала кандидат в мастера спорта Алина Вялых. Золотые медали всероссийского турнира в своих категориях завоевали Матвей Потапов, Елизавета Мажарина, Анфиса Шаталова, Антон Золотарёв и Елизавета Минакова. Виктория Королёва стала серебряным призёром турнира. Кроме того, Елизавета Мажарина, Елизавета Минакова и Матвей Потапов получили призы как лучшие спортсмены турнира.

«Приятно отметить, что в регионе создана сильная спортивная школа, и что она функционирует не только в областном центре, но и в других муниципалитетах. Мы обязательно продолжим поддерживать виды спорта, которые пользуются популярностью», – сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Сават или французский бокс является официальным видом спорта в России и имеет статус международного вида спорта. Помимо разрядов и званий спортсменам присваиваются технические разряды и определенный цвет боксерской перчатки. Начальный, первый уровень технического разряда – синяя перчатка. Вторая категория – зелёная. Третья – красная. Четвёртая – белая. Пятая – жёлтая.