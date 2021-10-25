Липецкие спортсмены отличились на Кубке мира по хапкидо, который прошел в Санкт-Петербурге и собрал более тысячи спортсменов из 11 стран. Липецкую область на соревнованиях представили воспитанники клуба боевых искусств «Магнус». Они завоевали шесть золотых, восемь серебряных и одну бронзовую медали! Победителями в своих категориях стали Евгений Похващев, Екатерина Горькаева, Иван Маликов, Софья Мершинец, Елена Вагина (два золота).

Серебро завоевали Екатерина Горькаева, Иван Маликов, Елена Вагина, Диана Кулинич (два серебра), Ярослав Ройбу, Павел Власов, Александр Власов. Бронзу команде принесла Диана Кулинич.

«Сегодня представители Липецкой области – в лидерах мирового спортивного движения. Улучшению условий тренировок спортсменов мирового уровня, которые отстаивают честь нашей страны на турнирах самого высокого ранга, в регионе уделяется особое внимание», – подчёркивает руководитель региона Игорь Артамонов.