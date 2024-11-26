Сборная Липецкой области завоевала 18 наград на первенстве мира по всестилевому каратэ. Соревнования проходили в Орле с 20 по 24 ноября.

Более 1,5 тысячи спортсменов в возрасте от 12 до 20 лет состязались в трёх дисциплинах: «ограниченный контакт», «полный контакт» и «полный контакт в средствах защиты». Липецкие спортсмены выиграли пять золотых, шесть серебряных и семь бронзовых медалей.

В числе получивших медаль высшей пробы — Вероника Лукина. Девушка — мастер спорта по всестилевому каратэ, работает педагогом в Детско-юношеском центре имени Б. Лесюка в Ельце. В марте 2024 года Лукина стала чемпионкой России и вошла в сборную страны по всестилевому каратэ. Первенство мира принесло ельчанке очередную блестящую победу — в дисциплине «полный контакт».

«Невероятный успех у нашей сборной по всестилевому каратэ, — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, — Регион гордится ребятами, которые представляют область на мировой арене!»