Читайте нас в

В городе Лобня (Московская область) состоялись чемпионат и первенство России по восточному боевому единоборству (дисциплина «сито-рю»).

На татами Дворца спорта «Лобня» вышло более 1200 участников из 25 регионов Российской Федерации.

Сборная команда РФСОО «Федерация Восточного боевого единоборства Липецкой области» добилась отличных результатов, завоевав 51 медаль: 16 золотых, 15 серебряных и 20 бронзовых!

Команда Липецкой области стала второй в общекомандном зачете.

В рамках чемпионата России традиционно проводится аттестация на чёрные пояса. Президент Федерации каратэ до Сито Рю России Алексей Репин высоко оценил уровень подготовки наших ребят и присвоил семи липецким спортсменам долгожданные первые даны.