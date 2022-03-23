В регионе

Липецкие спортсмены завоевали 51 медаль чемпионата и первенства России по ВБЕ

6 минут назад
3 посмотрели

Читайте нас в

В городе Лобня (Московская область) состоялись чемпионат и первенство России по восточному боевому единоборству (дисциплина «сито-рю»).

На татами Дворца спорта «Лобня» вышло более 1200 участников из 25 регионов Российской Федерации.

Сборная команда РФСОО «Федерация Восточного боевого единоборства Липецкой области» добилась отличных результатов, завоевав 51 медаль: 16 золотых, 15 серебряных и 20 бронзовых!

Команда Липецкой области стала второй в общекомандном зачете.

В рамках чемпионата России традиционно проводится аттестация на чёрные пояса. Президент Федерации каратэ до Сито Рю России Алексей Репин высоко оценил уровень подготовки наших ребят и присвоил семи липецким спортсменам долгожданные первые даны.

Подписывайтесь на нас ВКОНТАКТЕ и в ОДНОКЛАССНИКАХ или сделайте свои ЯндексНовости более близкими

Не забывайте и про наш Яндекс Дзен

Вам также может быть интересно

guest
0 комментариев
Inline Feedbacks
View all comments
Сахара в Липецкой области достаточно Игорь Артамонов: «Остановок на предприятиях Липецкой области нет, есть проблемы с логистикой. Резиденты ОЭЗ уходить не хотят» «ВКонтакте» запустила приложение для переноса фото и видео из Instagram Улыбнитесь, вас снимают! По барабану! Обережные куклы Настоящий полковник Ремонт дорог — 2022 «Переведите ребёнка на удалёнку!» В аптеках «Липецкфармации» сделают скидку пенсионерам, привитым против COVID-19