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Липецкие спортсмены завоевали две бронзы первенства России по рукопашному бою

39 минут назад
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В Орле состоялось первенство России по рукопашному бою среди юношей и девушек 14-15 лет,16-17 лет, юниоров и юниорок 18-21 года.

В соревнованиях приняли участие порядка 1500 спортсменов из 52 регионов Российской Федерации.

Команда Липецкой области привезла домой две бронзовые медали!

Бронзовым призёром в возрастной группе 14-15 лет, в весовой категории до 73 кг стал Константин Лазарь.

Вторую бронзовую медаль команде принесла Александра Наседкина. Спортсменка выступала в возрастной группе 16-17 лет в весовой категории до 53 кг. Также Наседкина выполнила норматив кандидата в мастера спорта.

Поздравляем спортсменов и их тренеров Павла Набатникова, Валерия Коростинского и Максима Сафонова!

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