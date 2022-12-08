Липчане завоевали 60 медалей на соревнованиях по боевым единоборствам в подмосковном городе Лобня. Там на базе Дворца спорта имени Сергея Сокола прошло сразу несколько спортивных событий: Кубок России, Всероссийские соревнования и соревнования на Кубок главы города Лобня «Последний рубеж». Участие приняли около 1500 спортсменов из 24 регионов России.

Липецкую область на играх представили воспитанники РФСОО «Федерация Восточного боевого единоборства России». По результатам соревнований липчане завоевали 18 золотых, 15 серебряных и 27 бронзовых медалей, тем самым обеспечив себе второе место в общекомандном зачете.

«Потрясающий результат липецких спортсменов, который говорит о хорошей тренировочной базе, созданной в регионе, профессиональном тренерском составе и, безусловно, волевых качествах наших борцов. Поздравляем с медалями и желаем новых побед!» – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.