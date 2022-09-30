Прием заявок на бесплатные курсы программирования для учащихся 8-11 классов стартовал на портале Госуслуг. Образовательный проект получил название «Код будущего». Организатором выступает Минцифры России в рамках федерального проекта «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» нацпрограммы «Цифровая экономика». Оператор проекта – Университет 2035.

Присоединиться к проекту смогут старшеклассники, успешно сдавшие вступительное испытание. Подать заявку на участие может сам школьник или его родитель (законный представитель). Заявитель должен иметь подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг.

Обучение рассчитано на два года. За это время школьники получат углубленные знания в области программирования, которые пригодятся для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, участии в олимпиадах и хакатонах. Курсы будут проводиться очно и дистанционно. По итогам обучения участники получат сертификаты.

«Мы заинтересованы в том, чтобы юные липчане имели возможность осваивать современные профессии и в будущем трудоустраивались на высокооплачиваемые должности. Сфера IT на сегодняшний день в топе по востребованности у работодателей и по уровню зарплат», – отмечает губернатор региона Игорь Артамонов.

В 2022 году к учебе на курсах приступят порядка 100 тысяч талантливых российских школьников. По плану федерального проекта «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли», к 2030 году проект «Код будущего» позволит обучить программированию 1,2 млн человек.