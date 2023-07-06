Выпускники Липецкой области, написавшие ЕГЭ на максимальный балл, встретились с вице-губернатором региона Анатолием Якутиным и начальником областного управления образования и науки Инессой Шуйковой. В неформальной беседе ребята поделились секретами успеха и рассказали о планах на будущее. На встрече обсуждались перспективы поступления в высшие учебные заведения, меры поддержки талантливой молодежи.

В этом году максимальные баллы по результатам единого государственного экзамена набрали 14 человек из Ельца и Липецка, сообщили в управлении образования и науки области. «Больше всего стобалльников по русскому языку, отличное знание предмета продемонстрировали пять выпускников. Вторым предметом по числу получивших высшую оценку стала химия, максимальный балл набрали четыре человека. Идеальное знание истории и литературы показали два выпускника. Высший балл по профильной математике получила одна выпускница. В двух липецких школах, гимназии №19 имени Н.З. Поповичевой и лицее №66, по два стобалльника», – уточнили в управлении.

За достойное представление региона и высокие результаты на едином государственном экзамене выпускники и их родители отмечены благодарственными письмами и подарками. «Мы очень заинтересованы в успехах юных липчан, ведь они показывают уровень образования в Липецкой области, – отметил губернатор Игорь Артамонов. – Будем всегда поддерживать школьников и педагогов, которые стремятся развиваться и в дальнейшем».