Липецкие стрелки открыли сезон

Соревнования по стрелковым видам спорта, посвящённые Дню города и Дню металлурга, проходят в Липецке. Сегодня начался турнир по стендовой стрельбе. Он завершится 17 июля. В состязаниях принимают участие спортсмены и тренеры спортивной школы по стрелковым видам спорта.

Накануне стартовало первенство по пулевой стрельбе. Оно также будет продлится до 17 июля. В соревнованиях участвуют юноши и девушки 2002 года рождения и моложе.

«Липецкие стрелки регулярно добиваются высоких результатов на различных турнирах. Мы ждём от наших спортсменов новых рекордов. Это прекрасный пример для подрастающего поколения», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.