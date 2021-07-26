Этап Кубка России по стендовой стрельбе завершился на базе стрелково-стендового комплекса «Липецкий металлург». В последний день турнира прошли соревнования в упражнении «скит», в которых приняли участие более 100 спортсменов из 12 российских регионов, сообщили в управлении физической культуры и спорта Липецкой области.

В личном зачете среди мужчин победителем стал мастер спорта международного класса Михаил Шарапов, третье месте занял еще один липецкий мастер спорта международного класса Антон Астахов. Бронзу среди женщин завоевала мастер спорта международного класса Анна Жаднова.

В командном зачете среди мужчин лучшей стала липецкая команда в составе Антона Астахова, Михаила Шарапова и Александра Бондаря. Анна Жаднова, Маргарита Геворкян и Мария Мелещенко показали второй результат в женском командном зачете.

«Победы наших спортсменов и проведение в Липецкой области столь представительных турниров очень важны для популяризации здорового образа жизни и приобщения жителей региона самого разного возраста к занятиям массовой физической культурой и спортом», – считает руководитель области Игорь Артамонов.