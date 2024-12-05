Спортсмены из Липецкой области заняли все три места на пьедестале почета в упражнении «винтовка малокалиберная, 50 метров» на Всероссийских соревнованиях. Победителем стал мастер спорта международного класса Александр Васильев. Девятнадцатилетний кандидат в мастера спорта Дмитрий Пименов завоевал серебро. Бронза у мастера спорта Никиты Гунина.

Финал Кубка России по пневматике и Всероссийские соревнования по стрельбе из малокалиберного оружия проходят в Удмуртской Республике с 30 ноября по 9 декабря. Участники – около 250 спортсменов из 37 регионов страны.

«Это очень значимая и красивая победа как самих спортсменов, так и их тренеров. Пусть этот успех станет ступенькой к новым достижениям и вершинам. Мы гордимся вами и желаем дальнейших успехов и силы для новых медалей», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.