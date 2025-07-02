Липецкие стрелки завоевали 15 медалей на всероссийских соревнованиях

Спортсмены Липецкой области показали выдающиеся результаты на соревнованиях «Юношеская лига страны по стендовой стрельбе», завоевав 15 медалей: 5 золотых, 4 серебряных и 6 бронзовых.

В турнире приняли участие представители 16 регионов России. Липецкая команда доказала своё мастерство, заняв лидирующие позиции.

«Наши стрелки в очередной раз продемонстрировали высочайший уровень подготовки, волю к победе и настоящий спортивный характер. Эти достижения – результат упорных тренировок, профессионализма тренеров и поддержки со стороны региона. Мы гордимся командой и уверены, что впереди ещё много ярких побед», – отметил губернатор региона Игорь Артамонов.