Липецкие спортсмены поднялись на пьедестал почета в девяти из десяти видов программы финала Кубка России по стендовой стрельбе, завоевав 17 медалей, сообщает управление физкультуры и спорта Липецкой области.

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В упражнении «Трап» среди женщин серебряной медалисткой стала Ксения Степина. Бронзу в соревнованиях среди мужчин завоевал Алексей Гуляев. Анна Татарина одержала победу в упражнении «Скит» среди женщин. Среди смешанных пар в упражнении «Трап» Сергей Бурков и Алина Ахатова (Республика Татарстан) завоевали золото. Серебро завоевал дуэт Ксении Степиной и стрелка из Краснодарского края Владислава Казадаева. Бронзовые медали у Алексея Гуляева и Екатерины Субботиной (Республика Татарстан). Анна Татарина в паре с Артёмом Глотовым (Республика Татарстан) стала победительницей в упражнении «Скит – пара смешанная». В командном упражнении «Трап» среди мужчин победу праздновали Максим Смыков, Валентин Кочуров (Челябинская область) и Артём Мазинов (Москва). Алексей Гуляев, Сергей Бурков и москвич Матвей Сергеев стали серебряными призерами. Среди женских команд первое место заняли Ксения Степина, Милена Видманова (Республика Татарстан), Марина Кулешова (Москва). Юлия Савельева в команде с представительницами Республики Татарстан Алиной Ахатовой и Екатериной Субботиной завоевали бронзовые медали. Среди мужских команд в упражнении «Скит» серебро завоевали Антон Астахов, Сергей Иванов (Санкт-Петербург) и Дмитрий Власов (Республика Адыгея). Среди женщин первое место у Анны Татариной, Арины Кузнецовой (Санкт-Петербург) и Дарьи Лекомцевой (Республика Татарстан). Надежда Черных, Мария Мелещенко и Екатерина Комарова (Республика Татарстан) заняли второе место. Маргарита Геворкян, Надежда Арекеева (Удмуртская республика), Елизавета Евграфова (Республика Татарстан) стали бронзовыми призерами соревнований.

Тренируют липецких спортсменов Дмитрий Шеменев, Роман Гуляев, Анжелика Мещерякова и Ольга Батурина. «Стендовая стрельба – дисциплина, в которой липчане всегда показывали хорошие результаты. Замечательно, что наши спортсмены не сдают позиций и завоевывают медали», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Соревнования проходили с 21 по 25 сентября в Республике Адыгея на базе стрелкового комплекса «Дубрава». В финале Кубка России приняли участие 48 спортсменов из 13 регионов страны. Самыми многочисленными командами на соревнованиях стали сборные Липецкой области и Республики Татарстан.