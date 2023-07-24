Представители Липецкой области отличились в турнире Юношеская лига страны по пулевой стрельбе. Он проходит с 18 по 28 июля в Дмитровском районе Московской области на базе стрелкового комплекса «Лисья нора».

В соревнованиях принимают участие около 320 юных спортсменов из 31 региона страны, а также гости из Республики Беларусь. Липецкую область на соревнованиях представляют воспитанники Спортивной школы олимпийского резерва по стрелковым видам спорта и Спортивной школы олимпийского резерва имени А.М. Никулина.

В олимпийском упражнении «Малокалиберная винтовка, 50 м, 3 положения, девушки» в возрасте до 15 лет второй результат показала кандидат в мастера спорта Елена Кретинина. В командном упражнении «Пневматический пистолет, 10 м, команда, юноши» до 15 лет лидерами стали Роман Спиридонов, Михаил Холев и Владислав Ионов. В упражнении «Малокалиберный произвольный пистолет, 50 м, юноши» в возрасте до 17 лет, в том числе в зачете при участии спортсменов зарубежных стран, серебро у Владислава Ионова.

«Победы липецких спортсменов на разнообразных турнирах очень важны для популяризации здорового образа жизни и приобщения жителей региона самого разного возраста к занятиям массовой физической культурой и спортом», – считает губернатор Игорь Артамонов.