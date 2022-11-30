Липчане завоевали серебряные медали в финале Кубка России по пулевой стрельбе. Он проходил в Удмуртской Республике с 20 по 28 ноября. В стартах приняли участие более 200 спортсменов со всей страны. В последний соревновательный день разыграли медали в командном упражнении «Пневматическая винтовка, 10 м» среди мужчин и женщин.

Серебряными призерами стали Александр Васильев, Антон Коротких и Никита Гунин.

«Липецкие стрелки регулярно добиваются высоких результатов на различных турнирах. Мы ждём от наших спортсменов новых рекордов. Это прекрасный пример для подрастающего поколения», – отмечает губернатор Игорь Артамонов.