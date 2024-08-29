Липецкие стрелки собирают медали «Открытого Кубка страны». В командном «трапе» золото среди мужчин завоевали Илья Виноградов, Сергей Бурков и Богдан Мочалин. Победителями среди женщин стали Алиса Мордовкина, Анастасия Чесалина и Варвара Лазарева. В олимпийской дисциплине «скит, пара смешанная» бронзу завоевал тандем Антона Астахова и Анастасии Майорниковой. В «ските» среди мужчин лучшим стал Антон Астахов.

В золотом медаль-матче в олимпийской дисциплине «трап, пара смешанная» победу одержали Сергей Бурков и Анастасия Чесалина. Третью ступень пьедестала разделили Богдан Мочалин и Дарья Семьянова, Илья Виноградов и Альбина Кобзева. В олимпийском упражнении «трап» среди женщин золото завоевала Дарья Семьянова. В финале юниорок до 21 года лучшей стала Анастасия Чесалина.

Всероссийские соревнования «Открытый Кубок страны» по стендовой стрельбе проходят на базе спортивно-стрелкового комплекса «Лисья нора» в Московской области. «В Липецкой области всегда была сильная стрелковая школа, готовившая чемпионов мирового уровня. Радует, что эти традиции по-прежнему сильны. Спортсмены совершенствуют мастерство, добиваются успехов, становятся примерами для подражания у молодых, вызывают чувство гордости за регион», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.