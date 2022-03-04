Предложения липецких строителей по скорейшему выводу отрасли из кризиса, связанного с экономическими санкциями и ростом цен на строительные материалы, сегодня, 4 марта, директор Союза строителей Липецкой области Павел Путилин представил на совещании Российского союза строителей. Оно прошло в режиме ВКС под председательством президента РСС Владимира Яковлева.

Основная проблема, которая может сегодня затормозить отрасль — это беспрецедентный рост цен на строительные материалы. За неделю он составил по ряду позиций 25-50%. И это еще не предел, уверены строители — цифры на счетах за металл, дерево, бетон меняются каждый день.

Вторая проблема — практически все поставщики, даже те, с кем были многолетние доверительные отношения, отказались от авансовых платежей, все работают по предоплате. Закупиться вперед тоже не получится — большинство банков в непростой экономической ситуации приостановили выдачу крупных кредитов.

Третья — приостановка действующих контрактов с зарубежными партнерами. Прекратились поставки некоторых комплектующих для оборудования и строительных материалов.

— Наибольшую озабоченность вызывают объекты, строящиеся по нацпроектам: дома для переселения из ветхого и аварийного жилья, школы, поликлиники. И причина, по которой эти стройки могут встать — повышение цен. Часто необоснованное. У нас все свое: песок, лес, известняк, поэтому обвинять иностранные компании в этом мы не можем. Необходимо провести проверки на наличие коррупционной составляющей. При Президенте РФ есть комиссия по коррупции. Предлагаю включить в эту комиссию представителей строительного бизнеса. И сегодняшние проблемы должны стать предметом особого рассмотрения, как на федеральном уровне, так и на местах, — считает Павел Путилин.

Также Союз строителей Липецкой области предлагает:

разрешить авансовые платежи для строительных компаний;

изменить сроки строительства и сдачи объектов, в том числе по государственным контрактам ( бизнесу необходимо адаптироваться к новым экономическим условиям, найти замену зарубежным строительным материалам, дождаться разработки отечественных аналогов);

ограничить проверки со стороны контролирующих органов;

отложить сроки внедрения Технологий информационного моделирования (ТИМ) для проектных организаций, так как большая часть оборудования, а также программногое обеспечение в этой сфере — иностранные.

Главой Липецкой области Игорем Артамоновым совместно с региональным Союзом строителей все предложения направлены в Минстрой, Минпромторг, Госдуму и Правительство РФ.

— Строители оказались в очень непростой ситуации. Наши предприятия десятилетиями формировали свой имидж, позиционировали себя как ответственные компании. Всегда вовремя сдавали поликлиники, школы, детские сады. Сегодня, когда самый простой выход — забросить работу и сбежать, испугавшись санкций и высоких цен, они хотят продолжать работать. Строители готовы поддержать государство, сохранить рабочие места, обеспечить людей жильем и инфраструктурой — так они проявляют свой патриотизм. И необходимо пойти им навстречу, не мешать развитию, поддержать в трудный момент, — отметил Павел Путилин.

Ситуация находится на контроле губернатора Игоря Артамонова. Проводится ежедневный мониторинг ситуации на рынке строительных материалов, изучается ситуация по каждому из строящихся объектов отдельно.