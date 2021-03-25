Совместная работа экспертов Федерального центра компетенций и сотрудников ООО «Специализированный застройщик «ОДСК Липецк» позволила повысить эффективность производственных процессов. В частности, были минимизированы расходы сырья и сроки проведения отделочных работ.

Строительная компания ООО «ОДСК Липецк» присоединилась к национальному проекту «Производительность труда» в ноябре 2020 года. В Липецке компания стала первым строительным предприятием, принявшим участие в этом стратегически важном проекте.

Нацпроект по повышению производительности труда, цель которого ежегодный прирост производительности на 5%, стартовал в 2018 году. Для этого Правительство разработало целый комплекс мер господдержки бизнеса, куда вошли не только финансовое стимулирование, но и экспертная помощь. Проект условно разделен на несколько частей – обучение и непосредственно работы экспертов на производственных площадках.

В рамках первого этапа, рабочая группа, состоящая из сотрудников компании, под руководством куратора успешно освоила основные принципы модернизации производственных процессов, ознакомилась с новыми методиками работы и оценки. В качестве пилотного потока для реализации проекта на предприятии совместно с экспертами ФЦК была определена оптимизация процесса оштукатуривания стен жилого дома.

В течение нескольких месяцев, при помощи картирования, программы 5С (система организации безопасного и эффективного рабочего места) и других инструментов бережливого производства рабочей группой был проанализирован весь процесс оштукатуривания стен, определены потери и составлен поэтапный план их ликвидации.

«По итогу реализации проекта были разработаны инструкции для сотрудников, чтобы ввести каждого в курс дела. Кроме того, если измерять результативность проекта в денежном эквиваленте, то внедренные методики позволят экономить от пяти до шести миллионов рублей на строительстве каждого объекта. Более того, мы видим не только финансовую экономию, но и экономию времени рабочих. Нам удалось сократить время оштукатуривания стен жилого дома в два раза. За счёт чего срок ввода жилья в эксплуатацию также сокращается примерно на 40%», – пояснил старший руководитель проекта ФКЦ Николай Светов.

Руководитель Липецкой области Игорь Артамонов неоднократно подчёркивал, что липецкие компании должны повышать свою производительность, улучшать условия работы людей и увеличивать заработную плату.

«Повышение производительности труда – мощный резерв для ускорения экономического роста Липецкой области, а активное содействие в трудоустройстве жителей региона – существенный фактор финансового благополучия липчан», – отмечает Игорь Артамонов.