Липецкие строители отремонтировали 10 жилых домов и административное здание в Володарском округе ДНР в прошлом году

Липецкие строители отремонтировали десять многоквартирных домов и административное здание в Володарском округе Донецкой Народной Республики в прошлом году. Специалисты выполнили комплекс работ – заменили кровлю, отмостку по периметру, смонтировали водосточную систему. Теперь жители восстановленных домов могут не переживать за жилье во время дождливой погоды.

В этом году липчане планируют обновить крыши еще трех МКД. Они полностью демонтируют кровлю, которая уже перестала выполнять свою основную задачу – защищать от атмосферных осадков. Ожидается, что работы начнутся в ближайшее время.

«Мы своих не бросаем: липецкие строители доказывают это своим трудом, прилагая усилия, чтобы на территории освобожденных городов возвращалась мирная и комфортная жизнь», – отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.