Подрядная организация завершила ремонт знаменитого особняка в стиле модерн в Мариуполе. Достопримечательность, украшенная двумя маскаронами в виде головы льва, находится в исторической части города. Своим необычным внешним видом она обязана архитектору Виктору Нильсену, который жил в Мариуполе в начале ХХ века. Тогда же по его личному проекту и был построен этот дом. Еще до революции архитектор продал особняк, в советское время его использовали в качестве коммунального жилья, затем разделили на квартиры.

Весной прошлого года дом пострадал от обстрелов. Его восстанавливали под контролем Фонда капитального ремонта Липецкой области. Строители отремонтировали крышу, инженерные сети тепло- и электроснабжения, заменили окна и двери. К работам старались подходить максимально деликатно, чтобы сохранить исторический вид.

Сейчас особняк проходит приёмку, после чего будет передан городу, как и еще порядка 30 объектов, среди которых детский сад, школа и технический лицей. В большинстве из них строительно-монтажные работы завершены.

«Большой объём сдачи домов и объектов соцкультбыта запланирован на ближайшие два месяца. Все строители, привлеченные подрядными организациями, понимают социальную значимость задачи, поставленной перед ними, поэтому акцент делают как на сроки, так и на качество выполнения работ», — прокомментировал и.о. генерального директора ФКР Липецкой области Роман Сапрыкин.

Ремонтно-восстановительные работы в Мариуполе проводятся за счёт средств федерального бюджета при координации Минстроя России.

Напомним, Липецкая область была отмечена вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным в числе регионов, которые активно помогают в восстановлении новых субъектов страны.