Липецкие строители отремонтируют «под ключ» детский сад в Мариуполе. До военных действий в этом детском саду было более 200 малышей и 14 педагогов. Во время обстрелов здание пострадало. От двухэтажной постройки, состоящей из двух корпусов, остались одни стены: были выбиты окна, повреждена обшивка фасада, крыша была буквально изрешечена.

Строители заменили двери и окна, обновили крышу, инженерную систему теплоснабжения. Дальше отремонтируют фасад, обновят оставшиеся инженерные системы, сделают внутреннюю отделку, благоустроят прилегающую территорию. Всего за Липецкой областью в Мариуполе закреплено для восстановления 30 объектов, это 62 384 кв.м жилья для 1992 жителей и 5 148 кв. м помещений соцкультбыта. Все объекты курирует ФКР Липецкой области.

«Наш регион одним из первых приступил к восстановлению территорий новых субъектов России. Липецкие строители проделали большую работу, благодаря которой жители города вернулись в свои дома. Взятые обязательства регион выполнит полностью», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.