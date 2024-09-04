Липецкие управляющие компании и подрядные организации, выполняющие капитальный ремонт многоквартирных домов в регионе, направили гуманитарную помощь бойцам в зоне СВО. Это автомобиль УАЗ, оснащенный системой ночного видения, антидроновой сеткой, шесть мотоциклов, дизельные отопители, РЭБы, запчасти для машин, генераторы, москитные сети и посылки от липчан. Гуманитарный груз направят в мотострелковый полк № 387, где служат липчане. Ему коммунальные организации помогают с начала специальной военной операции

«Липецкая область не перестаёт поддерживать своих бойцов. Больше 550 тонн гуманитарной помощи уже отправил наш регион за ленту. В этом деле объединились все – строительные и коммунальные компании, промышленные предприятия, родители школьников и детсадовцев, учителя, врачи. Не перечесть, сколько в нашем регионе неравнодушных людей. Спасибо каждому от имени наших бойцов», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.