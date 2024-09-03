Воспитанники детских домов получили подарки к новому учебному году от липецких строителей. В специализированную школу-интерната Ельца привезли VR-очки и батуты. Воспитанники Липецкого центра помощи детям имени Э.Б. Белана получили велосипеды.

Подарки юные липчане получили в рамках благотворительной акции Минстроя России «Под крышей заботы». В неё участвуют представители строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства. Они помогают улучшить условия проживания детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе ремонтируют детские дома и интернаты.

Липецкая область участвует в федеральной акции уже третий год подряд. В этот раз активное участие приняли подрядчики Фонда капитального ремонта Липецкой области, а также ОБУ Эксплуатации жилищного фонда.