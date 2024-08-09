Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял торжественное мероприятие, посвященное профессиональному Дню Строителя. Он наградил строителей, внесших наибольший вклад в развитие отрасли и региона. Лучшим сотрудники отрасли вручили четыре ордена российского Союза строителей «За заслуги в строительстве». Восемь были награждены почётным знаком правительства Липецкой области «Во славу земли Липецкой». Также были вручены 12 знаков «Заслуженный строитель Липецкой области», дипломы и грамоты российского Союза строителей, почетные грамоты и благодарности Минстроя России, губернатора и правительства Липецкой области, областного Совета депутатов. Были награждены победители смотра-конкурса на лучший архитектурный проект «Золотая капитель», лидеры конкурса Госстройнадзора «Стройплощадка года».

«Масштабную и такую важную работу делают строители Липецкой области. В регионе возводится новое жилье, каждый год сдаются социальные объекты — больницы, поликлиники, школы, детские сады. Именно благодаря вашему труду современные проекты воплощаются в жизнь на территории Липецкой области. Вы — творцы и созидатели. Благодарю вас за вклад в развитие региона», — поприветствовал собравшихся губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В строительной отрасли региона задействованы около 32 тысяч человек. Это люди различных профессий: каменщики, крановщики, монтажники, прорабы, сметчики, экономисты — до сотни специальностей. Строители активно участвуют в реализации национальных проектов в нашем регионе. По национальному проекту «Образование» строятся новые детские сады и школы, по нацпроекту «Здравоохранение» возводятся новые поликлиники и ФАПы, ремонтируются уже существующие медучреждения, по национальному проекту «Жилье и городская среда» ежегодно благоустраивается более сотни общественных пространств в городах и сельских населенных пунктах.