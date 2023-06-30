Совещание с ведущими застройщиками региона состоялось под руководством заместителя губернатора Липецкой области Романа Петрухина на площадке Союза строителей. Обсуждались вопросы восстановления новых регионов России, а также модернизация материально-технической базы организаций среднего профессионального образования. Роман Петрухин поблагодарил участников рабочей встречи за регулярное оказание гуманитарной помощи Володарскому району ДНР, а также воинским частям, за которыми закреплены бойцы из Липецкой области.

«Спасибо за ваше неравнодушие. Каждый отправленный гуманитарный груз помогает восстановить нормальную жизнь в подшефном нашему региону районе и помогает ребятам, принимающим участие в специальной военной операции», – отметил он.

Также Роман Петрухин рассказал, что Липецкая область может получить федеральный грант в размере 100 млн рублей на модернизацию материально-технической базы липецкого колледжа строительства, архитектуры и отраслевых технологий. Однако для участия в конкурсе требуется софинансирование из трех бюджетов: регионального, образовательной организации и предприятия строительной отрасли. Готовность выделения средств уже подтверждена Липецкой областью и колледжем, строительным организациям направлены соответствующие письма. Если от них будет получено подтверждение в финансировании, то в 2024 году у региона появится возможность выполнить ремонт в учебном заведении и закупить для него необходимое оборудование.

«Ежегодно в регионе капитально ремонтируются десятки образовательных учреждений, обновляется их материально-техническая база. Участие в федеральном конкурсе – отличная возможность повысить эти темпы. Особенно важно, что многие студенты проходят практику в строительных компаниях уже на стадии учёбы, а к окончанию вуза становятся ценными кадрами», – отмечает губернатор региона Игорь Артамонов.