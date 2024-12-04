Липецкие строители ремонтируют дороги и дома в Володарском округе ДНР. В районном центре почти готова улица Калинина. На пятикилометровом участке меняют асфальт, здесь работают 12 специалистов и больше 10 единиц техники.

Также завершается ремонт автомобильной дороги на улице Чапаева. Кроме того, липецкие строители меняют крыши домов в Володарском. Как рассказал житель двухэтажки, Владимир Павлишин, где недавно обновили кровлю, за 22 года здесь не было ремонта, а проблем с протекающей крышей было много.

«То в одной квартире потечет, то в другой. Люди сами покупали стройматериалы, нанимали бригады и ремонтировали. Естественно, это было неэффективно – чью-то квартиру делают, по моей крыше ходят, она ломается. Это создавало очень большие неудобства. Сейчас отмостку сделали, крышу сделали. Спасибо за такой подарок», – прокомментировал Владимир Павлишин.

Всего за Липецкой областью закреплено девять многоквартирных домов в Володарском. «Липецкие специалисты продолжат делать всё необходимое, чтобы создать нормальные условия для мирной жизни населения и выполнить все важные работы в установленные сроки», – подчёркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.