Липецкая область продолжает оказывать помощь в восстановлении Мариуполя. Сейчас строители из региона работают на нескольких объектах, один из которых – детский сад на 200 мест.

Здание сильно пострадало от обстрелов – были выбиты окна, повреждена обшивка фасада, крыша буквально изрешечена. Сейчас об этом уже ничего не напоминает. Фасад утеплили, готовят к нанесению декоративной штукатурки. Скоро начнётся внутренняя отделка.

Всего липчане восстанавливают в Мариуполе 30 объектов – жилые дома и соцучреждения. Работы ведутся при координации Минстроя России.

«Наши специалисты уже восстановили ряд многоэтажных домов в Мариуполе, помогли отремонтировать социальные объекты и инженерные сети в подшефном Володарском районе. Наша общая задача – помочь новым регионам вернуться к нормальной и спокойной жизни», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.