Липецкие строители восстанавливают достопримечательности Мариуполя. В их числе особняк в стиле модерн в исторической части Мариуполя, украшенный двумя декоративными элементами в виде львиных голов, и элитный шестиэтажный дом 1937 года постройки напротив Городского сада.

В апреле эти дома, как и другие здания города, пострадали от обстрелов. Сейчас их восстанавливают под контролем ФКР Липецкой области. Строители ремонтируют крыши, инженерные сети, устанавливают новые окна и двери. Одной из главных задач подрядчики ставят перед собой не только подготовку домов к отопительному периоду, но и сохранение их исторического вида.

«Строители работают быстро и качественно, но при этом они понимают значимость этих строений для города и его облика, поэтому подходят к ремонту максимально деликатно», – отмечает губернатор региона Игорь Артамонов. Всего специалистам из Липецкой области на территории Мариуполя предстоит восстановить 27 домов, детский сад, школу и технический лицей. Работы проводятся за счёт средств федерального бюджета при координации Минстроя России.