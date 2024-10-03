Постройку конца XIX века в Мариуполе восстанавливают липецкие строители. Жилое двухэтажное здание пережило две войны и спецоперацию.

Липчане отремонтировали в доме инженерные сети, крышу, заменили окна и двери и приступили к обновлению фасада. Задача – по максимуму сохранить старинные архитектурные элементы здания. Оставят и необычный балкон, рассказали в областном Фонде капитального ремонта, специалисты которого следят за ходом работ при координации Минстроя РФ.

Всего до конца года региональный ФКР восстановит в городе 14 жилых многоэтажек и детский сад. «Мы помогаем Мариуполю с 2022 года. Нашим регионом выполнен большой фронт работ, и мы продолжим её ради обеспечения комфорта нашим соседям», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.