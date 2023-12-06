Строители из Липецкой области отремонтировали в 13 домах Мариуполя системы газоснабжения. Газовые сети и другие коммуникации были повреждены во время боевых действий. В 11 домах строительно-монтажные работы уже завершены, в одном – на финишной прямой. Еще в одной многоэтажке ремонт газоснабжения стартует после восстановления конструктива здания.

Подрядная организация производит монтаж в максимально короткие сроки. Замена труб в доме занимает около трех недель. После завершения строительно-монтажных работ совместно в городской газовой службой будет осуществлен пуск топлива. В планах – запустить газ до нового года, чтобы праздники жители встретили в максимально комфортных условиях.

Восстановление Мариуполя и возвращение местного населения к нормальной жизни – общефедеральная задача, которую выполняют в том числе и липецкие специалисты. Работы проводятся за счет средств федерального бюджета под контролем Минстроя России. Сейчас в Мариуполе за Липецкой областью закреплены 30 объектов жилого фонда и соцкультбыта. На большинстве липчане отремонтировали крыши, инженерные сети и места общего пользования, заменили окна и двери, усилили строительные конструкции, поврежденные в ходе боевых действий. Более половины объектов уже переданы городу.

«Липецкая область активно помогает Мариуполю возвращаться к мирной жизни. Липецкие строители восстанавливают школы и детские сады, ремонтируют объекты теплоснабжения. Мы уже многое сделали для горожан, получаем добрые слова от жителей и местной администрации. Все свои обязательства выполним полностью», – подчеркнул губернатор Игорь Артамонов.