Липецкие строители восстанавливают социальные объекты в ДНР

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов с рабочей поездкой посетил Донецкую Народную Республику, где ознакомился с ходом восстановительных работ, которые ведут липецкие строители.

В Мариуполе глава региона осмотрел два объекта. Первый – детский сад, пострадавший от обстрелов: были разрушены окна, фасад и кровля. Сейчас здание активно восстанавливается.

«Дети – смысл нашей жизни. Они должны расти в достойных условиях, иметь возможность ходить в уютные детские сады и школы. Уверен, что после восстановления этот садик снова наполнится детскими голосами и станет для малышей вторым домом», – подчеркнул Игорь Артамонов.

Также губернатор уделил внимание осмотру многоэтажного жилого дома, который липецкие строители фактически возродили из руин. После попадания снарядов несколько подъездов были разрушены, но теперь дом практически готов к заселению.

Кроме того, в рамках поездки состоялся визит в подшефный Володарский округ, где в селе Заря идёт ремонт здания бывшей начальной школы. 60-летнему корпусу требуется серьёзная реконструкция, строители уверены, что смогут вернуть ему вторую жизнь.

«Когда видишь эти восстановленные дома, школы и детские сады, понимаешь истинную силу единства нашей страны. Россия всегда приходит на помощь – это подтверждают и наши бойцы на передовой, и строители в освобождённых городах. Липчане своим трудом доказывают: мы своих не бросаем. В этом наша сила», – отметил губернатор.