Липчане продолжают восстанавливать подшефный региону Володарский район Донецкой Народной Республики. Особое внимание уделяют социальным объектам. Так, уже скоро местные жители смогут посещать обновленный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Здесь ремонтируют входную группу учреждения. Строителям предстоит заменить плиточное покрытие, отмостку и фасад у входа, смонтировать новую вывеску и установить дверь.

Обновится и наполнение МФЦ – в нем установят необходимую мебель и компьютерное оборудование, столы для приема и выдачи документов, элементы навигации. При этом уже сейчас консультационной помощью коллег и жителей Володарского района онлайн на постоянной основе обеспечивают специалисты липецких МФЦ. Обновленный офис позволит решать возникающие вопросы не только быстро, но и в комфортных условиях.

Еще один важный объект – центральная районная больница. Во время обстрелов в ней пострадало 75 окон. Медики были вынуждены принимать пациентов, заклеив окна пленкой. Глава района Сергей Юзвинкевич обратился к региону-шефу за помощью. Липчане провели обследование конструкций, привезли и смонтировали оконные блоки. Работы по их установке выполнили в максимально сжатые сроки – за две недели.

«Липецкая область продолжит оказывать необходимую помощь Донбассу. До конца года нашим строителям предстоит восстановить в подшефном Володарском районе еще ряд объектов. Среди них школы, детские сады, сети водоснабжения. Работы ведутся на каждом запланированном к ремонту объекте и будут выполнены в установленные сроки», – подчеркивает губернатор региона Игорь Артамонов.