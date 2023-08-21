Липчане продолжают восстанавливать подшефный региону Володарский район Донецкой Народной Республики. Особое внимание уделяют социальным объектам. Так, благодаря нашим строителям местные жители теперь посещают обновленный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Здесь досрочно завершили работы – отремонтировали входную группу, обновили наполнение учреждения – установили необходимую мебель и компьютерное оборудование, столы для приема и выдачи документов, элементы навигации.

Еще один важный объект – главный корпус школы. Уже 1 сентября его порог переступят более 200 ребят – ученики 5-11 классов. Для их комфорта липчане ведут капитальный ремонт учреждения. Уже завершают чистовую отделку. В помещениях внутри здания – цитаты и портреты известных русских деятелей. Снаружи – привлекающие внимание яркими цветами фасад и входная группа.

Активно помогают в подготовке ко Дню знаний подшефному району и муниципалитеты Липецкой области. Так, сегодня Краснинский район передал в школу села Новогригорьевка гуманитарную помощь – канцелярские принадлежности, книги и хозяйственно-бытовые принадлежности.

«Гуманитарную помощь собирают и отправляют вместе с волонтёрами жители всех городов и районов Липецкой области. Это значимый вклад в восстановление новых регионов России», – подчёркивает губернатор Игорь Артамонов.