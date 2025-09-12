Липецкие строители восстановили два мемориала в Володарском округе ДНР

Специалисты из Липецкой области завершили реставрацию двух военных мемориалов на территории Володарского округа ДНР. В посёлке Володарское строители полностью обновили мемориальный комплекс «Братская могила советских воинов Южного фронта и памятник погибшим односельчанам». Восстановлены кирпичные стены, проведена современная система архитектурной подсветки, выполнена облицовка гранитными плитами и установлена газовая горелка Вечного огня с электронной системой контроля пламени.

Мемориал, первоначально установленный в 1969 году в честь воинов-освободителей Володарского от немецко-фашистских захватчиков, был капитально отреставрирован впервые за свою историю.

В селе Новоянисоль липецкие специалисты установили новую скульптуру солдата-освободителя и привели в порядок монумент погибшим односельчанам. Здесь также был зажжён Вечный огонь, благоустроена прилегающая территория: уложена тротуарная плитка, установлены скамейки и урны, смонтирована архитектурная подсветка.

«Память о героях Великой Отечественной войны является связующей нитью между поколениями. Восстановление мемориалов — это наш долг перед долг перед героями, отдавшими жизни за свободу и мирное небо. Сохраняя память о подвиге советских воинов, мы передаём следующим поколениям правду о Великой Победе и её цене. Липецкая область и впредь будет активно участвовать в таких проектах, укрепляя историческую связь между нашими народами»., — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.