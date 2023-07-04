Двухэтажное здание, в котором раньше была небольшая школа, восстановили в Мариуполе липецкие строители. Это один из трех объектов соцкультбыта, который закреплен за регионом. Реконструкция проводится при координации Минстроя России, сообщили в управлении Фонда капитального ремонта Липецкой области.

Почти 30 лет здесь располагалась общеобразовательная частная школа для 1-11 классов с гуманитарно-экономическим направлением, рассчитанная примерно на 100 учащихся. Весной прошлого года здание пострадало в ходе боевых действий. Были выбиты окна, из-за прямых попаданий снарядов повреждены стены, крыша, несущие конструкции в нескольких помещениях, разрушены плиты перекрытий, стен второго этажа, рухнувшие плиты повредили перекрытие первого этажа.

Восстановление школы длилось полгода. За это время строители возвели новую кровлю, восстановили перекрытия внутренних помещений и часть стены второго этажа, заменили двери и светопрозрачные конструкции. На объекте работали 30 человек, здание школы передано городской администрации. «Восстановление жилищного фонда и социальных объектов – первоочередная задача. Наши специалисты сделают все необходимое, чтобы создать нормальные условия для мирной жизни населения», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.