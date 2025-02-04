В 2025 году липецкие строители возьмут под контроль в Володарском округе ДНР 30 объектов, которые нуждаются в восстановлении и ремонте. В том числе здания «Почты Донбасса», многоквартирные дома, детские сады, школы, памятники, объекты водоснабжения и водоотведения, сообщили в минстрое Липецкой области.

«Восстановленные социальные объекты и жильё — это возможность для людей на освобождённых территориях вернуться к нормальной жизни, почувствовать себя в безопасности и ощутить уверенность в завтрашнем дне. Эта поддержка крайне важна. Помощь своему народу, забота о семьях, стариках и детях – ценности, которые делают общество добрее, а страну сильнее», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Напомним, Липецкая область взяла шефство над Володарским районом ДНР и с 2022 года активно участвует в восстановлении муниципалитета. Липчане стали одними из первых, кто выехал на освобожденные территории, чтобы восстановить там нормальную жизнь.