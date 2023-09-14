Липецкие компании-экспортёры строительной отрасли вернулись с международной выставки KazBuild-2023. Она проходила в Казахстане и собрала на одной площадке ключевых поставщиков стройматериалов, конструкций, оборудования и инструментов, интерьера, отделочных материалов. Наш регион представляли десять предприятий, которые благодаря помощи Центра поддержки экспорта Липецкой области вернулись домой с новыми контактами и договоренностями.

Представители завода металлоконструкций «Форвард» договорились с ТОО «Harmony Cablo» о строительстве цеха кабельной продукции производственной мощностью до 180 тонн, а с представителями ТОО «Натуральные соки Алматы» — о начале проектных работ по складу-пристройке вместимостью 97 тонн.

Предприятием «ЛИКК» были достигнуты предварительные договорённости о поставках на экспорт алюминиевых клейких лент и других самоклеящихся материалов промышленного назначения. Торгово-строительная компания «Эксергия-Л» наладила связи сразу по нескольким направлениям с 11 предприятиями Казахстана и Узбекистана. Это проектирование и техническая экспертиза строительства, фасадные решения, поставки сэндвич-панелей, профнастила, легких стальных тонкостенных конструкций.

«И у предпринимателей, и у органов власти Липецкой области есть понимание, что осваивание экспортных рынков и налаживание внешнеэкономических связей – шаг к расширению производства, который сопровождается улучшением и стандартизацией качества выпускаемой продукции», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.