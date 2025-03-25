Липецкие строительные компании получили приглашение представить свой потенциал в Индии и КНР

Предприятия стройиндустрии Липецкой области с успехом презентовали свою продукцию на международной специализированной выставке «RosBuild 2025». От Центра по внешней торговли Минпромторга России они получили приглашения на коллективные поездки для участия в строительных выставках при частичном финансировании со стороны организаторов из Индии и КНР. Еще одно приглашение поступило от сотрудников компании «ALDISAR» для участия в летней B2B миссии в Ереване.

Выставка «RosBuild 2025» проходила с 11 по 14 марта в ЦВК «Экспоцентр» в Москве и стала ключевым событием Российской строительной недели. Выставка собрала более 140 компаний из России, Китая и Беларуси. С коллективными стендами предприятий участвовали Калининградская и Липецкая области.

Липецкая область презентовала продукцию шести предприятий: ООО «Евро слатс», ООО «Стальные решения РУС», ООО «ВЛК-Черноземье», ООО «ЗМК «Форвард», ООО «Спецсталь», ООО «Термофикс». ООО «Термофикс» провела мастер-класс по укладке инновационных штукатурных смесей на различные стеновые поверхности. Производители металлоконструкций ООО «Спецсталь», ООО «СТ Рус» и ООО «ЗМК «Форвард» провели презентации и деловые встречи с потенциальными партнерами и заказчиками из республик Средней Азии и Беларуси. ООО «Евро слатс» познакомила группу иностранных и российских проектантов с новыми технологиями по возведению деревянных стропильных перекрытий для ферм. Липецкий производитель декоративных интерьерных красок ООО «ВЛК-Черноземье» провел ряд консультационных семинаров для отделочников и частных застройщиков.

Поездку липецких компаний организовал Центр поддержки экспорта Липецкой области (входит в структуру центра «Мой бизнес»). «Форум стал важной площадкой для профессионалов и предоставил липецким промышленникам возможности для обмена опытом, налаживания деловых связей и обсуждения актуальных вызовов строительного комплекса России», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.