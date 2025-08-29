Липецкие студентки будут получать повышенное пособие по беременности и родам

С 1 сентября 2025 года вводится новый порядок расчета пособия по беременности и родам для студенток очной формы обучения. Выплата будет составлять 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного населения. В Липецкой области в 2025 году это — 16 043 рубля.

Сейчас пособие обучающимся беременным женщинам выплачивают в размере стипендии за 140 дней больничного листа. Право на получение пособия по новым правилам будут иметь студентки, обучающиеся по очной форме в вузах, колледжах, училищах, техникумах, организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях, — независимо от того, бесплатное это обучение или платное.

С нового учебного года размер пособия по беременности и родам для студенток составит 74 867 рублей при отпуске 140 дней. При осложненных родах, когда отпуск длится 156 дней, выплата достигнет 83 423 рубля. А при многоплодной беременности и продолжительности отпуска 194 дня размер пособия будет равен 103 743 рублям.

Подать заявление на выплату можно будет в течение шести месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам. Сделать это можно через портал Госуслуги, в клиентской службе Отделения СФР по Липецкой области или в МФЦ. В течение 10 рабочих дней необходимо представить лично в клиентскую службу документы, подтверждающие очную форму обучения и справку о периоде нетрудоспособности. Пособие выплачивается сразу за весь период отпуска.

Назначение и выплата пособия по беременности и родам по заявлениям, поданным студентками до 1 сентября 2025 года, будет производиться соответствующими образовательными организациями. По всем вопросам можно обратиться по телефону: 8-800-100-00-01 (с понедельника по четверг — с 08.30 до 17.30, в пятницу — с 08.30 до 16.30, без перерыва).