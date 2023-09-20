Подведены итоги дистанционного этапа конкурса «Флагманы образования» президентской платформы «Россия — страна возможностей». В первом туре приняли участие 34 385 студентов, в финал прошли 299 человек с лучшими результатами.

В число финалистов вошли четыре студентки из Липецкой области. Это Ульяна Бритвина и Татьяна Бурякова из ЛГПУ им. Семенова-Тян-Шанского, Алёна Инютина и Елисавета Толмачева из ЕГУ им. Бунина. Они показали, что умеют отлично ставить задачи, решать их, создавать проекты, организовывать работу команды. Продемонстрировали отличные знания в психологии и педагогике.

«Гордимся результатами наших студентов. За такими людьми — неравнодушными, целеустремленными, стремящимися развиваться и расти, — несомненно, будущее не только региона, но и нашей страны», — сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Теперь липчанок и других финалистов ждут итоговые испытания, они пройдут в ноябре. Задания будут индивидуальные и командные, профессиональные и творческие. Конкурсанты покажут свои умения и знания еще и в дискуссиях и круглых столах с экспертами. Лучшие из лучших по итогам конкурса войдут в кадровый резерв системы образования страны.

Участники конкурса получат возможность заявить о себе, проверить свои знания, повысить квалификацию, пройти образовательные программы, войти в кадровый резерв системы образования Российской Федерации.