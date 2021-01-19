Более ста липецких студентов станут общественными наблюдателями во время проведения государственной итоговой аттестации. Соответствующее соглашение управление образование и науки Липецкой области подписало с Липецким государственным педагогическим университетом имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского и Липецкой областной общественной организацией Российского Союза Молодёжи.

«Экзамены – большая ответственность и для школьников, и для организаторов. Необходимо обеспечить все условия для качественного проведения государственной итоговой аттестации», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

В этом году для обеспечения прозрачности и объективности экзаменационной кампании в Липецкой области будет создан федеральный ситуационно-информационный центр онлайн-наблюдения на 25 рабочих мест. Еще 100 студентов будут наблюдать за экзаменами из регионального центра, он разместится в Центре поддержки одарённых детей «Стратегия». Все онлайн-наблюдатели пройдут обучение. После этого каждый из них сдаст тест, результат которого станет допуском к экзаменационной кампании-2021.

Все дни сдачи ЕГЭ студенты онлайн будут отслеживать нарушения в пунктах проведения экзаменов. Компьютеры каждого рабочего места онлайн-наблюдателя позволяют просматривать прямой эфир с портала «Смотри ЕГЭ» одновременно из нескольких аудиторий, пунктов проведения экзаменов.

«Мы должны обеспечить честную, справедливую и объективную итоговую аттестацию школьников. И в этом студенты педагогического вуза – наши первые помощники. По опыту прошлых лет, они оперативно предоставляют достоверную информацию о ходе экзаменов и пресекают попытки нарушения процедуры проведения ЕГЭ», – прокомментировала начальник управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева.

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования в формате ЕГЭ в 2021 году запланирована с 31 мая по 2 июля, дополнительный период ЕГЭ – с 12 по 17 июля, сообщает региональное управление образования и науки.