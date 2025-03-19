Липецкие студенты-дизайнеры помогают создавать «Школу мечты» в рамках федерального проекта

Липецкие студенческие команды представили дизайн-проекты школ-участников программы капитального ремонта в рамках федерального проекта «Школа мечты». Лучшие работы будут использованы для модернизации школьных пространств в этом году. Проект предлагает наладить креативное взаимодействие школ с региональными университетами, колледжами, готовящими будущих архитекторов и дизайнеров. Студенты должны учесть пожелания учителей, детей и родителей и перевести их в техническое задание.

Так, студенты ЛГТУ предложили обустройство зон отдыха лицея. Они предложили закупить мягкую мебель, оборудовать личные шкафчики и буфет, чтобы создать уютное и функциональное пространство для отдыха и общения учащихся. Кроме того, учли предложения родителей и школьников по установке доски почета и создании стены, на которой можно писать маркерами. В школе №70 Липецка предложили интересную концепцию дизайна: портреты ученых и писателей с цитатами на стенах, зона отдыха с небольшой библиотекой, диванчики в коридорах, оформление тематических классов.

Команда студентов из ЛГПУ разработала дизайн-проект для школы №5 Липецка и школы №1 Чаплыгина. В проекте липецкой школы – оборудованная зона отдыха для учеников, шведская стенка и тематические рисунки в спортзале, рекреация патриотической направленности, зона отдыха в учительской. В школе №1 Чаплыгина хотят создать центр детских инициатив, медицинский класс, рекреацию в естественнонаучном оформлении, функциональные зоны в кабинетах, зоны отдыха с диванчиками.

Будущие дизайнеры Липецкого колледжа строительства, архитектуры и отраслевых технологий взялись за преображение школы села Екатериновка Долгоруковского района в пространство обучения и вдохновения. Проект включает организацию зала боевой славы, зоны для подготовки к занятиям, создание красивых тематических кабинетов, установку интерактивных досок и удобного стенда с расписанием.

В новом сезоне 2024/2025 учебного года Липецкая область вошла в 41 субъект России, где реализуется федеральный проект «Школа мечты». В прошлом году студенты разработали дизайн-проекты для шести школ региона, участвующих в программе капитального ремонта.

«Лучшие дизайнерские находки мы уже применили на практике при оформлении пространств образовательных учреждений региона. Авторские решения позволят школьникам лучше учиться, отдыхать и развиваться», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.