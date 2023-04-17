Встреча студентов Липецкого медицинского колледжа с представителями Рязанского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова состоялась в Липецком медицинском колледже. Она была посвящена профориентационной работе и прошла с участием представителей правительства области и регионального здравоохранения.

Гостей познакомили с учебным заведением и представили базу теоретической и практической подготовки. Это интерактивный анатомический стол «Пирогов» – современная визуализация анатомии человека, функционирующая ПЦР-лаборатория, вертикализатор «Парапион», тренажеры для отработки сердечно-легочной реанимации, многофункциональный робот-симулятор пациента с системой мониторинга основных жизненных показателей.

Затем в актовом зале прошла встреча со студентами в формате «вопрос-ответ», на которой присутствовали около 300 выпускников медколледжа. Речь шла о тонкостях работы и функциональных обязанностях среднего медицинского персонала, о возможностях получения высшего медицинского образования, а также о перспективах трудоустройства в учреждения здравоохранения Липецкой области.

Актуальные вопросы эффективного сотрудничества, внедрения и развития новых образовательных технологий обсуждались на совещании, участниками которого стали заместитель губернатора Липецкой области Ольга Белоглазова, начальник управления здравоохранения региона Юрий Шуршуков, представители Рязанского медуниверситета, а также руководители Липецкого и Елецкого медколледжей.

«Профориентационные встречи регулярно проводятся для школьников и студентов-медиков региона. В соответствии с задачами национального проекта «Здравоохранение» такая работа направлена на целевую подготовку квалифицированных специалистов для больниц Липецкой области и укрепления кадрового ресурса отрасли», – отметил губернатор региона Игорь Артамонов.