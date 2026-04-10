Липецкие студенты могут отправиться в бесплатные экспедиции в Якутию, Тюменскую область и Карелию

Липецкие студенты могут бесплатно поехать в экспедиции в Якутию, Тюменскую область и Карелию. Стартовал приём заявок на участие в трёх студенческих экспедициях по программе «Открываем Россию заново». К участию приглашаются липецкие студенты, магистранты и аспиранты любого вуза страны. Организаторы оплачивают проезд, питание и проживание. Возраст участников — от 18 до 35 лет.

Программа реализуется НИУ ВШЭ совместно с президентской платформой «Россия – страна возможностей» и программой Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» при поддержке Русского географического общества.Первая экспедиция «Ялуторовский тракт: маршруты поддержки для каждого ребёнка» пройдёт с 28 июня по 5 июля 2026 года в Тюменской области. Организатор — Тюменский государственный университет. Участники отправятся в Ялуторовский район, чтобы помогать детям с особыми образовательными потребностями и их семьям. Студенты проведут диагностические и коррекционно-развивающие занятия с детьми, будут консультировать родителей, а также создадут печатную карту-схему «Навигатор возможностей» и Банк игр «Играем и развиваемся на Ялуторовском тракте». Организаторы ждут студентов дефектологических и педагогических направлений, клинических психологов, журналистов, медиаспециалистов и дизайнеров. Приём заявок до 12 апреля.

Вторая экспедиция «В холодный край с горячим сердцем — врачи по следам мамонтов» пройдёт с 22 по 30 июля 2026 года в Республике Саха (Якутия). Организатор — Иркутский государственный медицинский университет. Команда студентов поедет в Якутию, чтобы создать первую интерактивную карту медицинского и доступного туризма. Участники исследуют медицину региона, встретятся с представителями системы здравоохранения, проверят туристические маршруты, включая Ленские столбы и «Царство вечной мерзлоты», на доступность для людей с ОВЗ, соберут истории жителей и местные практики народной медицины, а также разработают рекомендации по подготовке к маршрутам. На экспедицию зовут преимущественно студентов медицинских направлений, а также веб-разработчиков и медиаспециалистов. Приём заявок до 12 апреля.

Третья экспедиция «Театральная лаборатория “Туманы Кильполы”» пройдёт со 2 по 15 июля 2026 года в Республике Карелия. Организатор — Кружковое движение НТИ. Участники отправятся на остров Кильпола, чтобы создать иммерсивный театральный спектакль по мотивам локальных историй, мифов и легенд. До экспедиции студенты познакомятся с местными легендами, напишут сценарий и продумают сценографию. На острове подготовят локации, костюмы и реквизит, отрепетируют и покажут спектакль местным жителям. После экспедиции постановку адаптируют для других площадок, включая Москву, Санкт-Петербург и Карелию. На экспедицию ждут студентов творческих специальностей — помощников режиссёра, художников-постановщиков, костюмеров, декораторов, актёров, хореографов и работников сцены. Приём заявок до 13 апреля.

В экспедициях могут участвовать студенты, магистранты и аспиранты любого вуза страны, в том числе иностранные граждане. В рамках программы участникам оплачиваются затраты на проезд до места проведения экспедиции и обратно, а также питание и проживание.

«Эта программа даёт молодёжи возможность развиваться и открывать для себя Россию. Для наших студентов это шанс не только увидеть Якутию, Тюменскую область или Карелию, но и применить свои знания на практике, помогая людям. Уверен, что участие в таких экспедициях станет для ребят отличным стартом в их карьере и настоящим импульсом для личностного роста», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.