Открыта регистрация на региональный этап премии «Студент года – 2021». Это федеральный конкурсный и образовательный проект Российского Союза Молодёжи, цель которого – выявление и поддержка обучающихся образовательных организаций России, у которых есть особые достижения в области профессиональной деятельности, творчества, спорта, молодёжной политики, студенческого лидерства, общественной деятельности и добровольчества.

Конкурс проходит в три этапа: отборочный – на региональном уровне, заочный и финальный среди всех регионов страны. Прием заявок на Региональный этап проходит в автоматизированной информационной системе «Молодёжь России» до 18 июля.

Участниками Регионального этапа могут стать студенты очной формы обучения, осваивающие образовательные программы среднего профессионального образования в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования Липецкой области в возрасте от 16 до 25 лет; студенты очной формы обучения, осваивающие образовательные программы бакалавриата, специалитета или магистратуры в образовательных организациях высшего образования Липецкой области в возрасте от 18 до 25 лет на момент проведения Регионального этапа (номинация «Иностранный студент года» – возраст от 18 до 27 лет). Участники могут представить себя в индивидуальной номинации или в коллективной. В коллективной – не менее двух и не более четырёх человек.

Студентам профессиональных образовательных организаций доступны следующие номинации:

Индивидуальные:

– «Председатель совета обучающихся года»

– «Общественник года»

– «Профессионал года»

– «Староста года»

– «Творческая личность года»

– «Спортсмен года»

Коллективные номинации:

– «Добровольческое объединение года»

– «Студенческое медиа года»

– «Патриотическое объединение года»

– «Студенческий клуб года»

– «Киберспортивный клуб года»

Для студентов и коллективных объединений образовательных организаций высшего образования (вузы) предусмотрены следующие номинации:

Индивидуальные:

– «Председатель совета обучающихся года»

– «Общественник года»

– «Интеллект года»

– «Иностранный студент года»

– «Творческая личность года»

– «Спортсмен года»

Коллективные:

– «Добровольческое объединение года»

– «Студенческое медиа года»

– «Патриотическое объединение года»

– «Киберспортивный клуб года»

– «Юридическое объединение года»

– «Студенческое научное общество года».

Победители Регионального этапа в каждой номинации рекомендуются к участию в заочном этапе Российской национальной премии «Студент года», который пройдёт с 26 сентября по 9 октября 2021 года. Победители заочного этапа премии направляются региональной дирекцией для участия в финальном этапе Премии, который состоится в Томске с 6 по 11 ноября 2021 года для студентов сузов и с 13 по 18 ноября 2021 года для студентов вузов.

«Липецкая молодёжь всегда достойно представляет свой регион в различных конкурсах, – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – Наши юноши и девушки добиваются высоких результатов в науке, общественной деятельности, активно участвуют в социально-экономической и политической жизни. Убеждён, что молодое поколение сумеет в полной мере проявить свои таланты и в конкурсе среди студентов».