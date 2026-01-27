Липецкие студенты могут принять участие во Всероссийском проекте «Твой Ход»

Стартовал шестой сезон масштабного Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход». Проект реализуется на президентской платформе «Россия – страна возможностей» при поддержке Росмолодёжи и Минобрнауки РФ, предлагая новые пути для самореализации молодежи.

Студенты Липецкой области традиционно активно участвуют в конкурсе. За пять предыдущих сезонов от региона поступило более 12,7 тыс. заявок, четверо представителей области стали победителями в основном треке «Делаю». В 2026 году участников ждет обновленная программа с пятью специализированными направлениями.

Участникам в возрасте от 14 до 35 лет доступны пять конкурсных треков, каждый из которых решает конкретные задачи:

– «Делаю»: для лидеров студенческих проектов. 100 победителей получат по 1 млн рублей на образование, жилье или развитие своего дела.

– «Твой Ход, староста!»: для активистов-старост академических групп. До 500 победителей будут получать ежемесячную премию.

– «Вдохновляю»: для региональных команд-амбассадоров проекта. 15 сильнейших команд получат финансирование на развитие.

– «Определяю»: для аналитиков, готовых исследовать актуальные вопросы студенческой жизни. 200 финалистов будут приглашены на итоговое мероприятие.

– «Открываю»: специальный трек для поддержки и адаптации первокурсников.

«Проект «Твой Ход» — это эффективный инструмент для раскрытия потенциала нашей молодежи, — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. — Мы видим высокую вовлеченность студентов региона и рассчитываем, что новый сезон позволит еще большему числу талантливых ребят проявить себя, получить поддержку и реализовать проекты, полезные для развития Липецкой области».

Подать заявку на участие и узнать подробности о конкурсных заданиях можно на официальной платформе проекта.